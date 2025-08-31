Galatasaray’ın Rakibi Manchester City Kaybetti

Haberler

Premier Lig’in 3. haftasında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester City, Brighton ile deplasmanda karşılaştı. Maç, Falmer Stadium’da gerçekleşti ve sonuç Manchester City’nin 2-1’lik yenilgisiyle sona erdi. Manchester City, 34. dakikada Erling Haaland’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip Brighton, 67. dakikada James Milner’ın penaltıdan kaydettiği gol ile skoru eşitledi. Birkaç dakika sonra, 89. dakikada sahneye çıkan Brajan Gruda, Brighton’a 2-1’lik üstünlüğü kazandırarak takımına 3 puanı getirdi. Bu sonuçla birlikte Manchester City 3 hafta sonunda 3 puanda kalırken, Brighton puanını 4’e yükseltti.

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

