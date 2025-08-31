Galatasaray’ın Rakibi Manchester City Kaybetti

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİNİ İŞLEDİ

Premier Lig’in 3. haftasında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Manchester City, Brighton ile deplasmanda karşılaştı. Maç, Falmer Stadium’da gerçekleşti ve sonuç Manchester City’nin 2-1’lik yenilgisiyle sona erdi. Manchester City, 34. dakikada Erling Haaland’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip Brighton, 67. dakikada James Milner’ın penaltıdan kaydettiği gol ile skoru eşitledi. Birkaç dakika sonra, 89. dakikada sahneye çıkan Brajan Gruda, Brighton’a 2-1’lik üstünlüğü kazandırarak takımına 3 puanı getirdi. Bu sonuçla birlikte Manchester City 3 hafta sonunda 3 puanda kalırken, Brighton puanını 4’e yükseltti.