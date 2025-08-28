Galatasaray’ın Rakipleri Çekilişte Belirleniyor

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Turnuvaya doğrudan grup aşamasından katılma hakkını kazanan Galatasaray’ın rakipleri, kura çekimi sonrasındaki süreçte netleşecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, aynı grupta hangi takımlarla yer alacaklarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Galatasaray, grup aşamasına doğrudan katıldığı için kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Bu durum, sarı-kırmızılıların güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimalini artırıyor.

TORBALARIN DAĞILIMI

Kura çekiminde yer alan takımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu kura çekimi, 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu önemli organizasyonu Galatasaray’ın YouTube kanalı, TRT Spor ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Kura çekimi, Galatasaray’ın resmi YouTube kanalında ücretsiz yayınlanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu platform aracılığıyla gelişmeleri anlık olarak takip edebilecek.

TRT Spor, kura çekimini televizyon üzerinden de yayınlayacak. TRT Spor’un frekans bilgileri ise şu şekilde:

1. Digiturk: 86

2. D-Smart: 86

3. Kablo TV: 133

4. Tivibu: 85

5. Turkcell TV+: 70

6. Şifresiz Türksat 4A

7. Web Yayını

UEFA’nın resmi dijital platformu UEFA.tv üzerinden de kura çekimi ücretsiz olarak izlenebilecek. Web yayını sayesinde tüm futbolseverler bu heyecana ortak olabilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak ve özel yayınlarla ekranlara taşınacak.