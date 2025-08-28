Galatasaray’ın Rakipleri Kura Çekimiyle Belirlenecek

DEVLER LİGİ’NDE KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray, Devler Ligi’nde grup aşamasına doğrudan katılım hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kura çekiminin yapılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek ve çekiliş, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray, çekilişte 4. torbada yer alıyor. Bu durum, sarı-kırmızılı ekibin potansiyel rakiplerinin güçlü takımlar olabileceği anlamına geliyor. Galatasaray’ın karşılaşabileceği rakipler arasında önemli isimler bulunuyor. Bu takımlar arasında Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool gibi devler yer alıyor. Ayrıca Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal gibi başka güçlü ekipler de mevcut.

POTANSİYEL RAKİPLER

Galatasaray’ın kura çekiminde karşılaşabileceği diğer takımlar ise şunlar: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat. Bu takımlar, Galatasaray’ın gruptaki zorlu rakipleri olacak.