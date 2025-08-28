Galatasaray’ın Rakipleri Monaco’da Belirlenecek

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ KURA ÇEKİMİNDE BELİRBİZ OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray’ın rakipleri, bu akşam Monaco’da yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. Kura öncesi dikkat çekici bir tahmin yapıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kurasını simüle eden yapay zeka, sarı-kırmızılılara 4. torbadan Newcastle United ve Kairat’ı çekti.

YAPAY ZEKANIN ÖNGÖRÜLERİ

Simüle edilen kura çekimine göre Galatasaray’a 3. torbadan gelecek takımlar ise Sporting ve PSV olarak belirlendi. 2. torbadan ise Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Benfica’nın yer aldığı tahmine göre Galatasaray, Atalanta ve Villarreal ile eşleşeceği öngörüsü ortaya kondu.

BİRİNCİ TORBADAN RAKİPLER

Yapay zeka son olarak 1. torbada yer alan rakipleri de belirledi. Devler Ligi’nin son şampiyonu PSG ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında görülüyor.