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Galatasaray’ın Roland Sallai’si 2 Gol Attı

ROLAND SALLAI’NIN GOL PERFORMANSI

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor’a karşı sahada yer alırken, Sallai rakip kaleye etkili bir şekilde yöneldi.

MÜSABAKA DETAYLARI

Sallai, müsabakanın 47. ve 55. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak takımına önemli bir katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca performans sergiledi. Bu önemli başarı, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında farklı kazanmasına yardımcı oldu.

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