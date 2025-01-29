Galatasaray’ın Sağ Bek Hedefi Zeki Çelik

GALATASARAY’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray’da son dönemlerde önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu ikinci yarı fikstürü için kadrosuna takviye yapma çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, eksik bulduğu pozisyonlar için yoğun çaba içerisinde. Bu bağlamda sağ bek bölgesi için transfer girişimlerine hız veren Galatasaray, milli futbolcunun transferi için pazarlıklara başladı. İşte bu flaş hamlenin detayları…

SÜPER LİG’DE HEDEFLER BÜYÜK

Süper Lig’in namağlup lideri Galatasaray, Avrupa’da lig etabında son sınavına çıkmak üzere. Ajax ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya hazırlanan Cimbom’un önünde, ligi ilk 8’de tamamlayarak son 16 turuna doğrudan geçme hedefi bulunuyor. Lig ve Avrupa’da yoluna kayıpsız devam ederek şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, ikinci yarıdaki zorlu fikstür öncesi kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda sağ bek transferi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, bu konudaki hedefleri doğrultusunda çeşitli isimlerle adının anıldığını duyurdu.

GALATASARAY’IN HEDEFİ ZEKİ ÇELİK

Cimbom’un gündeminde bu kez Zeki Çelik var. İtalyan basınındaki haberlere göre, Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Roma ile müzakerelerine başladı. Sabah gazetesine dayandırılan bilgilere göre, sarı-kırmızılılar Zeki Çelik için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlama zeminini araştırıyor. 27 yaşındaki futbolcuyu Lille’den 7.4 milyon euro’ya transfer eden Roma’nın, 7 milyon euro’nun altındaki teklifler için sıcak bakmadığı bildiriliyor. Galatasaray’ın ise ilk aşamada 3 milyon euro değerinde bir teklif sunabileceği iddia edildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, yine İtalyan medyası 5 milyon euro seviyesinde bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtiyor.

ZEKİ ÇELİK’İN KARNESİ

Kariyerine Bursaspor altyapısında adım atan 27 yaşındaki sağ bek, sırasıyla Bursa Nilüfer ve İstanbulspor takımlarında da forma giymişti. 2018 ile 2022 yılları arasında Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de mücadele eden Zeki Çelik, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi elde etmişti. 2022 yılından bu yana Roma forması giyen milli futbolcu, bu sezon 27 maçta 1 asist kaydediyor. Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı ile de toplamda 53 kez sahada yer alarak 2 gol atma başarısını göstermiştir.