Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Programı Açıklandı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak Galatasaray’ın lig aşaması maç programı duyuruldu. Liverpool, Atletico Madrid, Ajax ve Monaco gibi güçlü ekiplerin bulunduğu grupta, Galatasaray zorlu ve yoğun bir Avrupa maratonuna adım atacak. Şampiyonlar Ligi maç takvimi ile ilgili tüm detaylar haberin geri kalanında sunuluyor.

MAÇ FORMATI VE PUAN DURUMU

Bu sezon Şampiyonlar Ligi formatında her takım toplamda 8 maç yapacak; 4 karşılaşma kendi sahasında, diğer 4’ü ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Lig aşaması sona erdikten sonra, puan sıralamasında ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıralar arasındaki ekipler ise çift maçlı eleme usulü ile play-off oynayarak son 16’ya kalmaya çalışacak. 24. sıranın altında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki açılış maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’un sahasında mücadele edecek. 18 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati ile 22.00’de başlayacak olan bu karşılaşma, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında güçlü rakibine karşı başarılı bir başlangıç yaparak grupta iddialı olduğunu göstermek istiyor. Maç öncesinde her iki takımda da yüksek motivasyon ve hazırlıklar dikkat çekiyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı yakından takip edecek.