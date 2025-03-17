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Galatasaray’ın Şampiyonluk İhtimali Yüzde 90.4

FENERBAHÇE’NİN PUAN FARKI

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçta 2 puan kaybedince, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9’a çıktı. 28. hafta tamamlandığında takımlar milli araya girdi. Önemli veri sağlayıcısı EuroClubIndex, 28. hafta sonrası Süper Lig’deki şampiyonluk oranlarını güncelledi ve bu güncelleme sonrası zirvedeki fark dikkat çekti.

KÜME DÜŞME SINIRI

EuroClubIndex’in güncellemesine göre, Demirspor’un ardından küme düşecek takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı. Bodrum FK’nın ise ikili averajla ligde kalması bekleniyor. Fatih Tekke’nin yönetiminde yeni bir döneme başlayan Trabzonspor’un, ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin ediliyor.

Eyüpspor’un 56 puanla beşinci, Beşiktaş’ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor’un 64 puanla üçüncü olacağı öngörülüyor. Fenerbahçe’nin ligi 88 puanla ikinci sırada bitireceği tahmin ediliyor. Galatasaray’ın ise 93 puanla şampiyon olacağı belirlenmiş. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak görülürken, sarı-lacivertlilerin bu oranı ise yüzde 9.6 seviyesinde kalıyor.

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