Galatasaray’ın Savunmacısı Nelsson İtalya’ya Gitti

TRANSFER SÜRECİ HIZLANDI

Süper Lig’in köklü takımlarından Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Hellas Verona’ya transferi için bugün İtalya’da sağlık kontrollerine girecek. İtalyan kulübü, Galatasaray ve Nelsson ile tüm şartlar üzerinde anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE SÖZLEŞME İMZASI

Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerini tamamlamak ve kendisini Hellas Verona’ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak amacıyla bugün İtalya’ya uçtu. Ayrıca, Danimarka basınından Bold, Victor Nelsson’un sözleşme detaylarına yönelik bilgiler paylaştı.

Galatasaray, 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Danimarkalı savunmacı için 4 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu belirlemiş durumda.