Galatasaray’ın Tesisleşme ve Proje Hedefleri

Finansal Katkılar ve Tesisleşme Üzerine Önemli Açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe önemli finansal katkılar sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Özbek, “Galatasaray’ın, sportif başarının yanında tesisleşmesini de tamamlaması gerekiyor. Tesisleşme için futboldan başladık” dedi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ise Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in nisan ayına kadar kararını vereceğini söyledi. Özbek ve beraberindeki yöneticiler, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarıyla iftar gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Tesisleri’nin Gelişimi

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’mizin 130 dönüm üzerine inşa edildiğini ve Emlak Konut ile Florya ve Riva projeleri için bir sözleşme imzaladıklarını ifade eden Özbek, “Florya’dan çıkmamız gerekiyordu ve stada en yakın alanı tercih ettik. 2017’de Milli Emlak ile bir protokol imzalamıştık. 2022’de tekrar seçildiğimizde buranın tapusunu aldık ve inşaata başladık. Burada bir A Takım kamp binası ve iki saha inşa ediyoruz. Arkada 100 dönüm daha arsamız mevcut” bilgisini paylaştı. Ayrıca, tesisin yapımında kulüp üyeleri ve Galatasaray’a gönül verenlerin büyük destekleri olduğunu vurguladı.

Tesisleşme ve Finansal Yapı

Özbek, Galatasaray’ın dünya markası olduğunu belirterek tesislerinin, marka değerine uygun bir seviyede olması gerektiğini ifade etti. Florya’nın 50 yıl önce yapıldığını ve zamanla Galatasaray’a hitap etmediğini vurgulayan Özbek, “Stadımızın yanında 60 dönümlük bir arazimiz var ve burada basketbol, voleybol ve yüzme etkinlikleri için bir tesis projesi oluşturduk” dedi. Tesisleşme ve finansal yapı olmadan sportif başarı elde etmenin sürdürülebilir olamayacağını söyleyen Başkan, Riva ve Florya’da geliştirilen gayrimenkul projelerinin kulübe önemli finansal katkılar sunacağını ifade etti.

Borç Yapılandırması ve Mali Durum

Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği’ne olan borçlarının 1.2 milyar TL kaldığını belirtti. “Bu projelerden elde ettiğimiz ilk gelir ile borcu kapatacağız” diyen Özbek, Galatasaray’ın gelir seviyesinin spor faaliyetlerinin yükümlülüklerini ödemek için yeterli olduğunu sözlerine ekledi. Eski borç yükleri nedeniyle yaşanan faiz sarmalından çıkmanın öncelikli hedef olduğunu ifade eden Özbek, Florya ve Riva projeleri ile önemli miktarda fon elde edeceklerini belirtti.

Osimhen ile İlgili Açıklamalar

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in geleceği hakkında bilgi verdi. “Osimhen’in gelmesi bir hayaldi. Nisan ayında bize kararını bildirecek. Şu anda dünyanın beş büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor” dedi. Galatasaray’ın büyüklüğü sayesinde Osimhen’in kulüpte olduğunu dile getiren Kavukçu, “Bunu büyük bir hayal olarak görmüyorum” şeklinde konuştu.

Güvenlik ve Yabancı Hakem Konuları

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, İstanbul Emniyeti’nin Ziraat Türkiye Kupası maçı için alacağı güvenlik önlemlerine güvendiklerini belirtti. Yazgan, “Emniyetin çok iyi tedbirler alacağına şüphemiz yok” dedi. Yabancı hakem konusuna da değinen Yazgan, bunun TFF için ciddi bir sınav olacağını ve fairness açısından önemli olduğunu vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İkinci Başkan Metin Öztürk de, “Bu yönetim ve ekip, Dursun Özbek liderliğinde farklı bir yere gidiyor” dedi. Galatasaray için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade eden Öztürk, “Bu yıl 5. yıldızı almayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Kulüp üyeleri de Kemerburgaz tesislerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yeni tesisin futbolcular için önemli olduğunu ve mutlulukla dolu bir ortamda antrenman yapma imkânına kavuşacaklarını aktardı.