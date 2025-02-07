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Spor

Galatasaray’ın UEFA Listesine Eklenen Üç İsim

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GALATASARAY’IN UEFA LİSTESİNE EKLENEN İSİMLER

Galatasaray’ın UEFA listesinde gerçekleşen güncellemeyle birlikte, yeni eklenen isimler netleşti. Sarı-kırmızılı takımda, önceki listede bulunan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson’un isimleri çıkarıldı. Yerine, Carlos Cuesta, Roland Sallai ve Alvaro Morata listeye dahil edildi.

AZ ALKMAAR MAÇLARINDA GÖREV ALACAKLAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu mücadeleler sırasında yeni eklenen üç isim, teknik heyet tarafından sahaya sürülmeleri durumunda forma giyecek.

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