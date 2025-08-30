Galatasaray’ın Uefa Programı Belli Oldu

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
Galatasaray’ın 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı. Cimbom, turnuvanın ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile sahaya çıkacak. Maç takvimi şöyle:
MAÇ PROGRAMI
– 18 Eylül: Eintracht Frankfurt – Galatasaray
– 30 Eylül: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 22 Ekim: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 5 Kasım: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 25 Kasım: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 9 Aralık: Monaco – Galatasaray
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor…