Galatasaray’ın Uefa Programı Belli Oldu

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı. Cimbom, turnuvanın ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile sahaya çıkacak. Maç takvimi şöyle:

MAÇ PROGRAMI

– 18 Eylül: Eintracht Frankfurt – Galatasaray
– 30 Eylül: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 22 Ekim: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 5 Kasım: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 25 Kasım: Galatasaray – (Rakip henüz belli değil)
– 9 Aralık: Monaco – Galatasaray

Ayrıntılar gelmeye devam ediyor…

