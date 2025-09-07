Galatasaray’ın Victor Osimhen Sakatlandı

YILDIZ OYUNCU OSIMHEN SAKATLANDI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın önemli futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile Ruanda arasında oynanan maçta sakatlık yaşadı. İlk 11’de sahaya çıkan Osimhen, 36. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarak büyük bir üzüntü yarattı. Nijerya Milli Takımı yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Osimhen’in Salı günü düzenlenecek Güney Afrika ile oynanacak maçta yer alamayacağı bildirilmekte.

Sakatlığı ile İlgili Gelişmeler Bekleniyor

Osimhen’in bu sabah sakatlık nedeniyle zor bir şekilde uyandığı ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Oyuncunun durumu ile ilgili kesin bilgilerin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen’in sakatlığı hakkında şu yorumları yaptı: “Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu.” Teknik direktör, sakatlığın büyüklüğü hakkında net bir bilgi verilmediğini, ancak Osimhen’in ciddi bir rahatsızlık hissettiğini dile getirdi.