Galatasaray’ın Yeni Forması Tartışma Yarattı

GALATASARAY’IN YENİ FORMA TASARIMLARI GÜNDEMDE

Galatasaray’ın 2025-26 sezonu için hazırladığı deplasman ve alternatif formalar internette ortaya çıktı. Bazı taraftarlar bu tasarımları beğenirken, diğerleri ise formalar hakkında olumsuz düşüncelere sahip. Özellikle sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi temalı forması büyük tartışmalara yol açtı.

TARTIŞMALARIN ODAGI: MEKTEB-İ SULTANİ FORMASI

Bu forma, Galatasaray Lisesi’nin kapısından esinlenerek oluşturulmuş bir desen içeriyor. Ense kısmında ise “Mekteb-i Sultani” ifadesi yer alıyor. Sosyal medyada birçok taraftar bu tasarımı eleştirerek fikirlerini gündeme taşıdı.

UEFA KUPASI TEMALI FORMA DA SIZDI

Galatasaray’ın sızdırılan bir diğer forması ise UEFA Kupası temalı. Bu formanın tasarımı ise UEFA Kupası’nın kazanıldığı dönemi simgeliyor. Beyaz renkteki bu formanın ense kısmında, Popescu’nun kupayı getiren penaltıyı gole çevirdiği anı, “23.19.32” olarak işlenmiş.