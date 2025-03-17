Galatasaray’ın Yeni Tesisleri Tanıtıldı

GALATASARAY’IN YENİ TESİSLERİNİN TANITIMI

Galatasaray Spor Kulübü’nün futbol faaliyetlerini sürdüreceği Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı. Bu yeni tesis, kulübün futbol alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak inşa edildi ve tanıtım etkinliğinde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, tesisle ilgili detaylı bilgilendirme yaptı.

TESİS TURU VE ÖNEMLİ ALANLAR

Düzenlenen tesis turunda, futbolcuların konakladığı odalar, antrenman, çalışma ve dinlenme alanları, fitness salonu ve soyunma odası gibi önemli noktalar basın mensuplarına gösterildi. Her bir alan, futbol takımının performansını artırmaya yönelik olarak tasarlandı ve tanıtım sırasında bu özellikler vurgulandı.

IFTAR ORGANİZASYONU

Tanıtım sonrası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir iftar organizasyonunda bir araya geldi. Bu etkinlik, kulüp içindeki birlikteliği pekiştiren bir atmosferde gerçekleşti.