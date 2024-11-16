Galatasaray’ın Yeni Transfer Hedefi Sainz

GALATASARAY BORJA SAINZ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, bir dönem Giresunspor forması giymiş olan Borja Sainz’ı kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor. Norwich City’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İspanyol kanat oyuncusu, Avrupa’nın seçkin kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Villarreal gibi La Liga takımlarının yanı sıra Galatasaray’ın da transfer pazarı içinde yer aldığı öğrenildi.

PERFORMANS VE PİYASA DEĞERİ

2022-23 sezonunda Giresunspor’da 10 golle Türk futbolseverlerin aklında kalan Sainz, İngiltere Championship ekibi Norwich City’de kariyerinde önemli bir ivme kazandı. Bu sezon 17 maçta 12 gol ve 2 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro olarak ifade ediliyor.

GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

Sainz’ın, Giresunspor’dan eski takım arkadaşı Gabriel Sara’nın da başarılı performansı sonrası Galatasaray’a sıcak baktığı iddiaları gündemde. Transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor.