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Galatasaray’ın Yeni Transferi Cuesta Eleştiri Altında

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GALATASARAY’IN KASIMPAŞA MAÇI VE CUENTA’YA GELEN ELEŞTİRİLER

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Galatasaray, maçı 3-3’lük beraberlikle tamamladı. Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan sarı-kırmızılıların yeni transferi Carlos Cuesta, gösterdiği performansla adeta eleştirilerin odağı haline geldi. Mücadelenin 80. dakikasında Eren Elmalı’nın yerine sahaya giren Cuesta, oyuna girmesinin ardından Can Keleş’e yaptığı müdahale ile penaltıya neden oldu. Hajradinovic, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 3-3’e getirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyerek Galatasaray’ın 2 puan kaybetmesine sebep oldu.

ESKİ FUTBOLCULARIN TEPKİLERİ

Cuesta’nın, hem bu karşılaşmada hem de daha önceki maçlarda gösterdiği performansı eleştiren sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Ümit Karan, genç stoper hakkında ağır ifadeler kullandı. Karan, “Cuesta nedir ya! Amatör futbolcu yapmaz o faulu. Hemen sözleşmesini feshederim!” sözleriyle Cuesta’nın performansına sert bir şekilde tepki gösterdi. Taraftarların tepkileriyle birlikte Cuesta, sosyal medyada yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

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