Galatasaray’ın Yeni Transferi Leroy Sane

GALATASARAY’IN ALMAN FUTBOLCU POLİTİKASI

Galatasaray, yeni transfer Leroy Sane ile birlikte tarihindeki 10. Alman futbolcusunu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, hücum bölgesine önemli bir takviye gerçekleştirdi. Son olarak Bayern Münih’te forma giymiş olan Sane, Galatasaray’ın 211. yabancı futbolcusu oldu.

GALATASARAY’IN TARİHİ ALMAN TRANSFERLERİ

Galatasaray’da daha önce Alman futbolcular olarak Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay ve Derrick Köhn yer aldı. Cimbom, 1959’dan beri en çok Brezilyalı futbolcuları takıma kazandırarak, bu ülkeden toplam 25 futbolcu transfer etti.