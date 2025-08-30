Galatasaray’ın Yeni Transferi Singo Oynadı

WILFRIED SINGO’NUN İLK MAÇINA ÇIKTIĞI ANLAR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Wilfried Singo, takımının kadrosunda yer aldı ve böylece ilk defa taraftarlarının karşısına çıktı.

SİNGO’YA KATKI SAĞLADI

Wilfried Singo, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Maçın 90. dakikasında Victor Osimhen’in yerine sahaya giren Singo, Galatasaray taraftarlarının heyecanla izlediği bir an yaşadı. Bu, genç oyuncunun profesyonel kariyerinde önemli bir adım oldu.