Galatasaray’ın Yeni Transferi Singo Oynadı

WILFRIED SINGO’NUN İLK MAÇINA ÇIKTIĞI ANLAR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Wilfried Singo, takımının kadrosunda yer aldı ve böylece ilk defa taraftarlarının karşısına çıktı.

SİNGO’YA KATKI SAĞLADI

Wilfried Singo, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Maçın 90. dakikasında Victor Osimhen’in yerine sahaya giren Singo, Galatasaray taraftarlarının heyecanla izlediği bir an yaşadı. Bu, genç oyuncunun profesyonel kariyerinde önemli bir adım oldu.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

