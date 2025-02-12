Galatasaray’ın Yeni Transferine Övgüler Yağdı

CUETA’NIN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Boyu 1.79 ve yaşı 25 olan Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta artık Galatasaray forması giyecek. Belçika Pro Lig’de Genk ile 10 maçta görev yapan Cuesta, bu karşılaşmalardan 7’sinde ilk 11’de yer aldı ve toplamda 1 gol attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar transfer sürecinde oyuncunun boyu nedeniyle şüphe duymuş, hava toplarındaki zayıf yönleri ise spor medyasında sıkça tartışılmıştı. Bunun yanı sıra, Galatasaray’ın yönetimi de eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak son oynanan Adana Demirspor maçında gösterdiği performans ile Cuesta, maç tatil edilene kadar takıma katkı sağladı ve taraftarlara olumlu sinyaller vermişti.

MÜKEMMEL PERFORMANS

Kolombiyalı stoperin Galatasaray’a transferi ve özellikleri üzerine Kolombiyalı gazeteciler Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu. Cuesta hakkında bilgi veren gazeteciler, genç futbolcunun yeteneklerine övgüler yağdırdı. Altyapısından itibaren Cuesta’yı takip eden Cristian Pinzon, Christian Amezquita, Sergio Cortes ve Nestor Ibarra gibi isimler, futbolcunun niteliklerini ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

GAZETECİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Cristian Pinzon, Cuesta’nın potansiyeli ve geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. “Odağını her zaman maça vermesi, onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri. Hızlı ve çevik bir stoper olarak, defansif becerileri ile Galatasaray’a büyük katkı sağlayabilir.” dedi. Christian Amezquita da aynı şekilde, Cuesta’nın oyun anlayışının, Türkiye’de de kendini ispatlayacağını vurguladı ve “Onun gücü, enerjisi ve kararlılığı kesinlikle dikkat çekici.” şeklinde konuştu. Sergio Cortes ise, Cuesta’nın liderlik özelliklerinin yanı sıra, takım oyununu destekleme yeteneğinin de önemli olduğu düşüncesindeydi. “Galatasaray’ın defansında güven veren bir oyuncu olacak.” derken, Nestor Ibarra da Cuesta’nın özverili oyununu öne çıkararak, “Tam bir takım oyuncusu. Bu yaşta bu seviyeye çıkması, onun ne kadar çalışkan olduğunun bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.