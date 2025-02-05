Galatasaray’ın Yeni Yıldızı Alvaro Morata’nın Kehaneti

ALVARO MORATA GALATASARAY’A TRANSFER OLDU

İspanyol futbol dünyasının önemli yıldızlarından Alvaro Morata, artık Galatasaray formasını giyecek. Bu yılın başında Atletico Madrid’den AC Milan’a transfer olan Morata, daha önce Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico ve AC Milan gibi çeşitli takımlarda da oynamış bir isim. 32 yaşındaki golcünün Türkiye’ye transferi, birçok spor otoritesini şaşırtmayı başardı.

İSPANYOL YILDIZLAR GALATASARAY’DA

Morata, daha önce Albert Riera, Juan Mata ve Angelino gibi İspanyol futbolcuların ardından Galatasaray’da forma giyen İspanyol oyuncuların arasına katılmış oldu. Ayrıca, Hakim Ziyech’in takımdan ayrılmasıyla birlikte, Alvaro Morata Galatasaray kadrosunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış tek isim konumuna geldi. UEFA EURO 2024’te de İspanya ile Avrupa Şampiyonluğu kazanan golcünün Galatasaray’a transferini, İspanyol AS gazetesinden Mario De La Riva, Spor Arena’ya özel bir şekilde değerlendirdi.