Haberler

Galatasaray’ın Yenilmezlik Serisi Beşiktaş’la Sona Erdi

SÜPER LİG DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig büyüklerinden Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahada 25 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Maç sonu siyah-beyazlıların gösterdiği sevinç, Galatasaraylı Yunus Akgün’ün tepki vermesine neden oldu.

Yunus Akgün, maç sonrası düzenlenen röportajda “Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Beşiktaş oyuncularının sevinç gösterilerine ise tepki gösteren Akgün, “Beşiktaş’ı tebrik ederim Türkiye’nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde… 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız” dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Akgün’ün bu sözlerinin yankıları, Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Galatasaray’ın bu kaybı, ligdeki rekabeti bir kez daha alevlendirmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Karabük’te 15 Yaşındaki Kız Balkondan Düştü

Karabük'te, Cevizkent TOKİ'deki bir apartmanın 4. katından düşen 15 yaşındaki Elanur Ekren ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberler

Moskova’da Putin’e Ait Limuzin Patladı

Moskova'da, Putin'in resmi araç filosuna ait bir limuzinde patlama gerçekleşti. Sebebi belirsiz olan olayda can kaybı veya yaralanma yok. Patlama, Zelenskiy'nin tehditkar açıklamasından iki gün sonra gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.