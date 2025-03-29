Galatasaray’ın Yenilmezlik Serisi Beşiktaş’la Sona Erdi

SÜPER LİG DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig büyüklerinden Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahada 25 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Maç sonu siyah-beyazlıların gösterdiği sevinç, Galatasaraylı Yunus Akgün’ün tepki vermesine neden oldu.

Yunus Akgün, maç sonrası düzenlenen röportajda “Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız” şeklinde düşüncelerini ifade etti. Beşiktaş oyuncularının sevinç gösterilerine ise tepki gösteren Akgün, “Beşiktaş’ı tebrik ederim Türkiye’nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde… 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız” dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Akgün’ün bu sözlerinin yankıları, Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Galatasaray’ın bu kaybı, ligdeki rekabeti bir kez daha alevlendirmiş oldu.