Galatasaray’ın Yetiştirdiği Stoper İspanyol Kulüplerin Gözdesi

GALATASARAY’IN YETENEĞİ GİDİYOR

Yusuf Akçiçek’i ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdıktan sonra Galatasaray, altyapısında yetişen başka bir yeteneği daha kaybetti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK’nın U17 kadrosunda mücadele eden Göktürk Efe Görgün, İspanyol kulüplerinin dikkatini çekti. 17 yaşındaki stoper, Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra ailesiyle İzmir’e taşındı ve şu an futbol hayatını Menemen FK’da sürdürüyor.

İSPANYOL KULÜPLERİ GÖZDE OLDU

Son dönemdeki performansıyla dikkatleri çeken Göktürk Efe Görgün, takım kaptanlığına kadar yükseldi. İspanyol ekiplerinin de radarına girmesiyle, La Liga temsilcisi Leganes’in stoper için resmi bir teklif yaptığı öğrenildi. Ayrıca bir diğer İspanyol kulübü Levante’nin de 1.90’lık savunmacıya talip olduğu bildirildi. Bu kulübün sezon sonunda resmi girişimler başlatacağı ifade ediliyor. Menemen FK, gelen teklifler sonrası U17 Ligi tamamlanmadan önce Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalamayı planlıyor.

MENEMEN FK’NIN GELECEK PLÂNLARI

Menemen FK, yapılan tekliflere henüz bir yanıt vermemişken, izlenecek yol ise merakla bekleniyor. Göktürk Efe Görgün, Menemen FK U17 takımı ile 2024-2025 sezonunda 19 maça çıkmış ve 2 gol atmayı başarmıştı. Galatasaray, altyapısından gelen başka bir stoper olan Yusuf Akçiçek’i de Fenerbahçe’ye kaptırmış, bu transfer sonrası akabinde A takımda yer bulan Yusuf, A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başarmıştı. 19 yaşındaki stoper, Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekiyor.