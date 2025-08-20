Galatasaray’ın Yıldızı Icardi’nin Kavgası

OLAYIN KAMERAYA YANSIMASI

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın futbolcusu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’in, iki hafta önce yaşadığı kavga görüntüleri dikkat çekti. Icardi’nin Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı anlar, videoda kaydedildi. O sırada Icardi’nin, taraftara kafa attığı gözlemlendi.

TARAFTARLA YAŞANAN GERGİNLİK

Videoda, Icardi’nin sevgilisi China Suarez ile birlikte bir grup taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştığı açıkça görülüyor. Taraftarlara imza veren Icardi, sevgilisi arada kalınca onu kalabalıktan kurtarmak istedi. Ancak sonrasında aniden bir gerginlik ortaya çıktı ve Arjantinli futbolcunun bir taraftara kafa attığı anlar kaydedildi. Icardi’nin bu davranışı sosyal medyada geniş yankı buldu.