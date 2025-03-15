Galatasaray’ın Yıldızı Osimhen Açıklamalarda Bulundu

GALATASARAY’IN KAZANDIĞI MAÇTAN SONRA OSIMHEN’İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray, Antalyaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Osimhen, “Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza… Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

PENALTI KARARI VE MORATA’YA DESTEK

Osimhen, penaltıda topu Alvaro Morata’ya vermesi ile ilgili sorulan bir soru üzerine, “Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz.” dedi.

BARCELONA HAKKINDAKİ HABERLER VE GELECEK PLANLARI

Barcelona ile ilgili çıkan haberler ve geleceği hakkında gelen soruya Osimhen, “Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda.” şeklinde yanıt verdi.