Galatasaray’ın Yıldızı Osimhen Juventus Yolunda

GALATASARAY’IN YILDIZI JUVENTUS’A GİDİYOR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’da yer alan yıldız golcü Victor Osimhen’in gelecek sezon İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Juventus’a transfer olacağı konuşuluyor. Eski İtalya Milli Takım oyuncusu Roberto Pruzzo, Osimhen’in yeni takımı hakkında ilgi çekici açıklamalar yaptı.

PRUZZO’NUN AÇIKLAMALARI

Radio Radio’da yaptığı açıklamalarda Pruzzo, “Juventus’un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa’da söyledi” sözleriyle Osimhen’in Juventus’a gideceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI VE DEĞERİ

Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon 28 maça çıkarak 22 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Osimhen, güncel piyasa değeriyle de 75 milyon euro olarak dikkat çekiyor.