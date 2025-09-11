Haberler

Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün İzleniyor

YUNUS AKGÜN ATLÉTICO MADRİD’İN HEDEFİNDE

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın yetenekli oyuncusu Yunus Akgün, İspanyol futbol devi Atlético Madrid’in hedefleri arasında yer alıyor. La Liga’nın güçlü temsilcisi olan Atlético Madrid’in, Yunus Akgün’ü transfer listesine dahil etmekte olduğu bildiriliyor.

SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TAKİP EDİLECEK

Takvim’de yapılan habere göre, Atlético Madrid’in yetkilileri, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında milli oyuncuyu detaylı şekilde izleyecek. İspanyol devinin, 25 yaşındaki genç yetenek için devre arasında resmi bir teklif yapması muhtemel görülüyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ’NDEN DEĞERLENDİRME

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün’ü devre arasında satma konusunda isteksiz olsa da, gelecek olan teklif doğrultusunda nihai kararı vermeyi planlıyor. Bu süreçte, oyuncunun durumu ve taliplerin teklifleri dikkatle incelenecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Haberler

Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.