Galatasaray’ın Yüzyılın Transfer Planı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken, bir yandan da önemli bir transfer operasyonu hazırlığı yapıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon başında Napoli’den kiralama yoluyla alınan Victor Osimhen’in bonservisini alma planlarını devreye soktu. Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun transferi için detaylı bir yol haritası oluşturdu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Dev transferin gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Galatasaray, öncelikle Osimhen’in bonservis bedeli olan 75 milyon euro için Napoli ile masa başına oturmayı planlıyor. Bu rakamda indirim talep edilecek. Aynı zamanda, kiralama anlaşmaları ile gönderilen Nicolo Zaniolo’dan 15 milyon euro, Derrick Köhn’den ise 5 milyon euro bonservis geliri bekleniyor ve bu rakam direkt olarak Osimhen’e yönlendirilecek.

BÜYÜK SPONSOR DESTEĞİ BEKLENİYOR

Osimhen’in bonservisi için uzun süredir finansman arayan Galatasaray, şu anda gizli bir sponsorla görüşmeler yapıyor. Bu sponsordan gelecek ciddi gelir, doğrudan Osimhen transferine aktarılacak. Ayrıca GS Store’larda satılmak üzere özel Osimhen ürünleri de üretilecek. Böylece taraftarlar, bu transfere maddi destek sağlayacak.

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Galatasaraylı İş Adamları Derneği’nden de Osimhen transferi için destek talep edilecek. Toplamda 20 Galatasaraylı iş adamının kapısını çalacak olan kulüp, her birinden 2 milyon dolar talep edecek. Elde edilen gelirle büyük transferin tamamlanması hedefleniyor.

Osimhen konusunda Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, “Nisan ayında kalıp kalmama kararını bildirecek. Galatasaray büyük bir kulüp, büyük olmasa Osimhen gelmezdi. Bonservisini almak imkansız değil. Bu işi gözümüzde büyütmemeliyiz. Galatasaray’a daha nice yıldızlar gelecek. Yeter ki bir olalım.” şeklinde açıklamada bulundu. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 maça çıkan Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Süper Lig’de 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2’lik gol katkısı oranı yakaladı.