Galatasaray, Inaki Pena’yı Transfer Ediyor Mu?

FUTBOLDA YENİ BİR DÖNEM

Galatasaray’ın sezon sonunda futbol kariyerine son vermesi öngörülen Fernando Muslera’nın yerini Barcelona’nın kalecisi Inaki Pena ile doldurmak istediği iddia edildi. İspanyol medya kuruluşları, sarı-kırmızılıların 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu 26 yaşındaki kaleci için Barcelona’ya 10 milyon euro teklif ettiğini aktardı. Katalan ekibinin bu teklifi olumlu bir şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.

INAKI PENA’NIN DURUMU NE?

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre; Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona’ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödemeye razı oldu. Habere göre; İyileşme süreçlerinde olan Ter Stegen’in yokluğunda kaleyi Szczesny’e teslim eden teknik direktör Hansi Flick, üçüncü kaleci olarak gördüğü Pena’nın ayrılığına sıcak baktı. Sportif Direktör Deco’nun mevcut seçenekleri masaya yatırdığı kaydedilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena’nın Barcelona’daki geleceğinin sona yaklaşabileceği ifade ediliyor.

PENA’NIN GALATASARAY GEÇMİŞİ

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray’da kiralık olarak mücadele etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte toplamda 8 maçta görev alan İspanyol kaleci, yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 11 gol yemişti. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 karşılaşmaya çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken, toplamda ise 25 gol gördü. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Pena’nın Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor.