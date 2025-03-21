Galatasaray Inaki Williams’ı Transfer Etmek İstiyor

GALATASARAY’DAN DEV TRANSFER HAMLESİ

Üst üste üçüncü kez, toplamda ise 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray için İspanyol basınında büyük bir transfer iddiası gündeme geldi. Fichajes’te yer alan habere göre, Galatasaray, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, Williams’ı hücum hattını güçlendirecek bir üst düzey transfer olarak düşündüğü ve önemli bir teklif vermeyi planladığı ifade ediliyor.

Galatasaray’ın ilgisine rağmen Inaki Williams’ın takımın kilit isimlerinden biri olduğu için Athletic Bilbao’dan ayrılmasının kolay olmadığı belirtiliyor. Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao’dan ayrılması için karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir gelişmenin olması gerektiği vurgulanıyor. Inaki Williams, Athletic Bilbao formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 9 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun Athletic Bilbao ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, Galatasaray’ın transfer hedefinde Williams için zorluklar çıkartabilir.