Galatasaray, İngiltere’den Manuel Akanji Alacak

SÜPER LİG DEVİ GALATASARAY’IN TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını İngiltere’ye çevirdi. Kulüp, Manchester City ile Manuel Akanji transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşmaya yaklaşmış durumda. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya sözlü teklifini iletti.

MANUEL AKANJI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray ve Manchester City arasında gerçekleştirilen görüşmeler Manuel Akanji için ilerleme kaydediyor. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun transferini hızlandırmak adına Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmek üzere İngiltere’ye bir temsilci gönderdiği bilgisi mevcut.

Cimbom, yıldız savunma oyuncusu Manuel Akanji için bir sözlü teklif yaparken, oyuncunun talep ettiği 7.5 milyon euroluk bedeli düşürmesini talep edecek. Eğer bu indirim gerçekleşirse, Galatasaray, oyuncuyu İstanbul’a getirmek için gerekli planlamayı yapmaya başlayacak.

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

