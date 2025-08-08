Galatasaray İyi Başladı, Memnunuz Performanslardan

GALATASARAY’IN MAÇ BAŞARISI VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılış maçında Gaziantep FK’yi 3-0’la geçerek lige iyi bir başlangıç yapıyor. Teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, ligdeki performanslarından memnun kaldığını belirtiyor. Kendi oyunları üzerinde durduklarını ifade eden Buruk, Gaziantep’te elde ettikleri galibiyetin önemine dikkat çekti.

PERFORMANSLARDAN MEMNUNİYET

Buruk, “Kazandığımız için mutluyum. Lige iyi başlangıç yaptık, oyuncularımızın performanslarından dolayı çok mutluyum” diyerek ifadelerine devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesinde mücadele eden Barış Alper Yılmaz’ın performansını övgüyle karşılayan Buruk, onun 90 dakika boyunca gösterdiği çabayı vurguladı. Ayrıca, sakat dönüp oynayan Yunus’un da oyuna önemli katkılarda bulunduğunu aktarıyor. Buruk, “Sane’nin özellikle ikinci yarıdaki performansı çok etkileyiciydi. Bütün futbolcular için zor bir gündü; sıcak havada oynamak, performansı düşürebiliyor” diyor.

TRANSFER SÜRECİ VE KALİTE HEDEFİ

Bir gazetecinin, Osimhen’in neden Gaziantep’e getirilmediğine dair sorusu üzerine Buruk, “Osimhen, 5-6 günlük bir antrenman süresi geçirdi. Bu süreç içerisinde burada oynaması risk olabilirdi. Onunla bunu konuştum, o da bu maçı dinlenerek geçirmek ve bir sonraki maça hazır olmak istediğini söyledi” şeklinde yanıt veriyor. Ayrıca, kaleci Günay’ın performansından memnun olduklarını ve Gaziantep’in de bunu takdir ettiğini belirtirken, kaleci transferi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Buruk, “Başkanımız ve yönetim kuruluyla birlikte bu çalışmalar devam ediyor. Kadro yapısı ve kalitesinin bizim için önemli olduğunu biliyoruz. Muslera, burada 13 yıl boyunca önemli bir hizmet verdi. Galatasaray’a yakışacak bir kaleci almak isteriz” diyor.