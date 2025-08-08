Galatasaray İyi Oynamayı Başardı

GALATASARAY’IN MAÇ SONU YORUMLARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında 3-0’lık galibiyetin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, “Ligin ilk maçı ve zor şartlar olmasına rağmen genel olarak takım halinde iyiydik” ifadesiyle, takımın genel performansını övgüyle değerlendirdi.

MAÇIN ANALİZİ VE ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Buruk, “Ülkemiz için değerli bizim için değerli Ümit Aktan’a rahmet diliyorum. Bizim için ilk hafta rakibimizin yeni oyuncuları vardı. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Maça erken gollerle başlamamız ve ilk yarı 3-0 bitince ikinci yarı rahat geçti. Gaziantep FK önemli bir takım. Burada kazanmak her zaman zordur. Oyuncularımızın performanslarından dolayı çok mutluyum” dedi. Özellikle Barış Alper’in hem asist hem de gol katkısıyla dikkat çektiğini ifade eden Buruk, “Sane’nin de ikinci yarı performansı etkileyiciydi” şeklinde konuştu.

TRANSFERRİ GELİŞMELERİ VE GELECEK PLANLARI

Karşılaşmanın zorluklarına da değinen Buruk, “Hava sıcaktı, futbolcular için zordu. Osimhen’in burada oynaması riskliydi, kendisiyle konuştum. Bugün onu buraya getirmedik” açıklamasında bulundu. Kaleci Günay’ın performansından memnun olduklarını vurgulayan Buruk, “Kaleci transferi için çalışmalarımız sürüyor. Bizim için önemli olan kaleci transferi gelene kadar da en iyisini yapıyoruz. Galatasaray’a yakışacak önemli bir kaleci isteriz” diyerek, takımın hedefleri hakkında bilgi verdi.