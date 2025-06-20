Galatasaray, Juventus’tan Costa’yı istiyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, iç ve dış transfer süreçlerini hızlandırıyor. Bu kapsamda ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, önemli bir transfer gelişmesini kamuoyuna açıkladı. Galatasaray’ın, Juventus’un sağ bek oyuncusu Alberto Costa ile ilgilendiğini duyuran Şener, “Galatasaray, Juventus’un sağ beki Alberto Costa’yı istiyor. Sacha Boey olmuyormuş. Costa’nın fiziği çok iyi. 21 yaşında ve Portekizli. Bence faydalı olur. Ülkemizdeki Portekizli bekler hep başarılı olmuştu.” sözlerini kullandı.

AHMETCAN KAPLAN’LA İLGİLİ GÜNDEM

Ertem Şener, Galatasaray’ın başka bir transfer hedefi olan Ahmetcan Kaplan hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ajax’ta forma giyen genç stoperin Galatasaray’a transfer olma olasılığını dile getiren Şener, “Ajax’ın stoperi Ahmetcan Kaplan’ın adı geçiyor. Hem yerli hem genç hem de uzun boylu. Her türlü iş yapar.” diyerek, oyuncunun özellikleri hakkında bilgi verdi.