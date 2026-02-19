Galatasaray Juventus’u Geriden Gelerek Mağlup Etti

galatasaray-juventus-u-geriden-gelerek-maglup-etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya 1-2 geride girmelerine rağmen maçı 5-2’lik skorla kazanarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu galibiyet, Galatasaray’a gelecek hafta gerçekleşecek rövanş mücadelesi öncesinde büyük bir avantaj sağladı.

KENAN’IN TARİHİ MAÇI

Juventus’un milli futbolcusu Kenan Yıldız, Galatasaray karşısında ilk 11’de yer aldı. Bu maç, Yıldız için kariyerinde bir Türk takımına karşı oynadığı ilk müsabaka olma özelliği taşıdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.