Galatasaray Juventus’u Geriden Gelerek Mağlup Etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya 1-2 geride girmelerine rağmen maçı 5-2’lik skorla kazanarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu galibiyet, Galatasaray’a gelecek hafta gerçekleşecek rövanş mücadelesi öncesinde büyük bir avantaj sağladı.

KENAN’IN TARİHİ MAÇI

Juventus’un milli futbolcusu Kenan Yıldız, Galatasaray karşısında ilk 11’de yer aldı. Bu maç, Yıldız için kariyerinde bir Türk takımına karşı oynadığı ilk müsabaka olma özelliği taşıdı.