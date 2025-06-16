Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Dorka Juhasz’ı Kattı

GALATASARAY, DORKA JUHASZ İLE ANLAŞTI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Macar oyuncu Dorka Kata Juhasz ile anlaşma sağladı. Takım, 2025-2026 sezonu için Macar milli basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DORKA JUHASZ’IN PERFORMANSI

1999 doğumlu olan sporcu, geçen sezonda Beretta Famila Schio takımıyla Kadınlar Euroleague’de 10 maçta mücadele etti. Juhasz, burada 8.8 sayı, 8.4 ribaunt, 1.7 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri ile dikkat çekti. Ayrıca, Macaristan milli takımında da görev alan Dorka Juhasz, 8 maçta 11.6 sayı ve 8.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.