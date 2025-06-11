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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Smalls’ı aldı

GALATASARAY KADIN BASKETBOL TAKIMI YENİ TRANSFER YAPTI

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, son olarak İtalyan ekibi Reyer Venezia’da mücadele eden ABD ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarına devam eden takım, bu zmana kadar gözde adaylardan biri haline gelen Smalls’i kadrosuna eklemeyi başardı.

YENİ TRANSFER HAKKINDA AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz” cümleleri yer aldı.

KAMIAH SMALLS’IN KİŞİSEL KARIYERİ

Kamiah Smalls, kariyeri boyunca WNBA’de Indiana Fever ve Minnesota Lynx takımlarında bulunurken, Avrupa’da da Use Scotti Rose Empoli, Pszczolka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin, Villeneuve D’Ascq ESB Lille Metropole gibi takımlarla birlikte mücadele etti. Şimdi, Galatasaray forması giymek için heyecanlı bir başlangıç yapacak.

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