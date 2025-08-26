Galatasaray Kadın Futbol Takımı İlerleyecek

GALATASARAY’DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gabor Gallai, ekip olarak ilerleme kaydettiklerini belirtti. Gallai, “İlk hedefimiz şampiyon olmak zaten bunun için bizi buraya aldılar. Galatasaray camiası büyük bir camia ve bizde camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Takım, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Abant Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 5 gün sürecek kampta 19 kişilik kadrosuyla birlikte taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapacak.

Ebru Topçu: Hedef Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı kaptanı Ebru Topçu, kamp sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktararak, “Şu an her şey güzel. Analizlerimizi yapıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. Antrenmanlarda yoruluyoruz ama tabii ki şu an yorulacağız. Sonunda bazı şeyleri başarabilmek için yorulmamız çok önemli” dedi. Bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Topçu, “Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmek. Çok önemli transferlerimiz oldu bu sezon. Yeni bir yapılanmaya gittik kulüp olarak” diye ekledi.

Gabor Gallai: Takım Olara Adım Adım İlerliyoruz

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Gabor Gallai, mevcut kadrodaki oyunculardan memnun olduğunu ifade ederek, “Transfer dönemindeyiz şu an. Yeni oyuncular bekleniyor, arıyoruz. Bize uygun oyuncuları arıyoruz ve yeni oyuncular transfer etmeyi düşünüyoruz” dedi. Gallai, “Şu an takım olarak adım adım ileri gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda birbirimizi tanıyarak daha güzel şeyler yapacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca güçlü rakiplerinin olacağını dile getirerek, “Sonuçta hiçbir rakip bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendimize bakıyoruz. Sonunda güzel sonuçlarla ligi kapatacağız” ifadesini kullandı.

Çağla Korkmaz: Kadın Futbolun Değerini Artırmalıyız

Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Çağla Korkmaz ise kadın futbol takımının Avrupa’daki takımlarla aynı seviyeye gelmesi için çalıştıklarının altını çizdi. Korkmaz, “Türkiye’de amacımız yarın bir gün aynı seviyeye getirmek ve bunu başardıktan sonra hepimiz mutlu olacağız” dedi. Kadın futbolunun değerini artırmanın gerekliliğine değinen Korkmaz, “Bunu gerçekten medya olarak röportajlarla daha çok ilgiyi çekmemiz lazım. Bunu başardıktan sonra ülke içinde başarılar gelecektir. Biz de ilk adımı yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.