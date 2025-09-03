Haberler

Galatasaray Kadrosunu UEFA’ya Açıkladı

KADRO AÇIKLANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak kadrosunu resmen açıkladı. Bu sezon Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı ekip, kadro listesini UEFA’ya iletti.

GALATASARAY’IN KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor: “Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.”

MAÇ TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bu kadro ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederek başarı elde etmeyi hedefliyor. Takımın maç takvimi ve rakipleri hakkında bilgi kısa süre içinde bekleniyor. İstanbul’dan haberler gelmeye devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.