Galatasaray Kadrosunu UEFA’ya Açıkladı

KADRO AÇIKLANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak kadrosunu resmen açıkladı. Bu sezon Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı ekip, kadro listesini UEFA’ya iletti.

GALATASARAY’IN KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor: “Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.”

MAÇ TAKVİMİ BEKLENİYOR

Bu kadro ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederek başarı elde etmeyi hedefliyor. Takımın maç takvimi ve rakipleri hakkında bilgi kısa süre içinde bekleniyor. İstanbul’dan haberler gelmeye devam edecek.