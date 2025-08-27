Galatasaray Kaleci Arayışlarını Sürdürüyor

GALATASARAY KALCI ARAYIŞLARINDA HIZ KAZANDIRIYOR

Galatasaray, kaleci transferi konusunu acil bir öncelik haline getirmiş durumda. Sarı kırmızılıların öncelikli hedefleri arasında yer alan Manchester City’den Ederson ve Antwerp’ten Senne Lammens ile görüşmeler aktif bir şekilde devam ediyor. Galatasaray, bu transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. Okan Buruk’un kaleye ilk tercihi olarak Ederson öne çıksa da, Manchester City ile yürütülen görüşmeler beklenen hızda gitmiyor.

EDERSON İÇİN YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ

İngiliz kulübü, Ederson’un bonservisi için 25 milyon Euro talep ederken, Galatasaray’ın bu konuda maksimum 15 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray’ın Ederson transferini zorlaştırıyor.

LAMMENS İLE YARIŞ BAŞLIYOR

Galatasaray’ın diğer bir hedefi olan 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens için ise aktarım hocası Manchester United ile bir rekabete girdi. Daily Mail kaynaklı haberlere göre, Sarı kırmızılılar, United’ın sunduğu teklifi geçerek daha avantajlı bir rakam ortaya koydu. Galatasaray’ın Senne Lammens için sunduğu toplam teklifin, bonuslarla birlikte 9 milyon Euro civarında olduğu öne sürülüyor.