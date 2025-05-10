Galatasaray, Kaleci İçin Oblak’ı İstiyor

GALATASARAY’DA YENİ KALECİ ARAYIŞI

Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Uğurcan Çakır ve Berke Özer gibi yerli kalecilerle ilgilense de Dursun Özbek ve yönetiminin 32 yaşındaki Sloven kaleci Jan Oblak’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Benfica’da Jorge Jesus’la şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Okan Buruk’un da bu transfere onay verdiği bildiriliyor.

KALAN TRANSFER GEREKSİNİMLERİ

Gelecek sezon için kale, sağ bek, sol stoper, 10 numara, kanat forvet ve gerektiğinde forvet transferi yapmak amacıyla harekete geçen Galatasaray, kaleci sorunu ile işe başladı. Sarı kırmızılılar, Muslera’nın 15 yıllık kariyerinin ardından o pozisyona kesin bir isim getirmek istiyor. Birçok aday ortaya çıkarken, Galatasaray aradığı kaleciyi İspanya’da buldu.

32 yaşındaki Sloven kalecinin Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol ekibi, Oblak’ı takımda tutmak istese de Sloven kaleci kariyerinde bir değişim istemiyor. Oblak için Galatasaray dışında Almanya ve İngiltere’den de taliplerin olduğu duyuldu. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Oblak, 2013-14 sezonunda Benfica’da forma giymiş ve Jorge Jesus’un öğrencisi olmuştu. Deneyimli file bekçisi 25 maçta kalesini korumuş ve ardından Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Dursun Özbek ve Okan Buruk’un çok istediği Sloven kaleci, yaklaşık 11 yıldır La Liga’da mücadele ediyor.