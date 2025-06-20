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Galatasaray Kamp Programı Açıklandı

GALATASARAY’IN KAMP PROGRAMI BELİRLENDİ

Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni sezon öncesi hazırlık kampı netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya’nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık süreci 19-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu tarihler zarfında Galatasaray, Summer Series Upper Austria etkinliği dahilinde Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇLARI DETAYLARI

Sarı-kırmızılı ekip, 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak. Ardından, 23 Temmuz’da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile maç yapacak. Cagliari ile oynanan maçın ardından, İstanbul’a dönerek antrenmanlarına kendi tesislerinde sürdürecek olan Galatasaray, 26 Temmuz’da Fransa’nın Strasbourg takımıyla ve 2 Ağustos’ta İtalya’nın Lazio kulübüyle RAMS Park’ta mücadele edecek.

MAÇ TAKVİMİ

– 20 Temmuz 2025 – Galatasaray vs Admira Wacker
– 23 Temmuz 2025 – Galatasaray vs Cagliari
– 26 Temmuz 2025 – Galatasaray vs Strasbourg
– 2 Ağustos 2025 – Galatasaray vs Lazio

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