Galatasaray Kamp Programı Belli Oldu

KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları için kamp programı netleşti. Yapılan açıklamaya göre kulüp, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde hazırlık kampı düzenleyecek.

Bu süreç içerisinde Galatasaray, Summer Series Upper Austria çerçevesinde Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı yapacak. İlk karşılaşma 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga ekiplerinden Admira Wacker ile gerçekleşecekken, ikinci maç 23 Temmuz’da İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari ile oynanacak. Cagliari maçının ardından Sarı-kırmızılılar, İstanbul’a dönerek tesislerindeki çalışmalara devam edecek.

SERCAN MAÇ TARİHLERİ

Tesislerinde süren hazırlıkların ardından Galatasaray, 26 Temmuz’da Fransa’nın Strasbourg takımıyla, 2 Ağustos’ta ise İtalya temsilcisi Lazio’yla RAMS Park’ta karşılaşacak.

– 20 Temmuz 2025 – Galatasaray – Admira Wacker

– 23 Temmuz 2025 – Galatasaray – Cagliari

– 26 Temmuz 2025 – Galatasaray – Strasbourg

– 2 Ağustos 2025 – Galatasaray – Lazio