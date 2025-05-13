Galatasaray Kaptanı Muslera, Kupa İçin Mücadele Ediyoruz

FİNAL ÖNCESİ BÜYÜK HEDEF

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Muslera, “Büyük bir maç bizi bekliyor, yarın kupa alarak Bülent Korkmaz’ı geçmek benim için çok önemli bir başarı olacak” ifadesini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleriyle birlikte takım kaptanları yer aldı.

KUPA HEDEFİNE DOĞRU

Basın toplantısında açıklama yapan tecrübeli file bekçisi, bu sezonki ana hedeflerinden birinin kupa kazanmak olduğunu belirtti. Muslera, “Yarın bu sezonki ana hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz” dedi. Ayrıca Trabzonspor kalecisi Uğurcan hakkında da değerlendirmelerde bulunan Muslera, “Rakip takımda kaleci Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor” şeklinde konuştu.

BÜLENT KORKMAZ’LA YARIŞ

Galatasaray’da Bülent Korkmaz ile kupa sayılarının eşitlenmesine yaklaşan Muslera, bu konuyla ilgili düşüncelerini de paylaştı. Muslera, “Galatasaray tarihinin bir parçası olabilmek benim için çok önemli. Bülent Korkmaz da Galatasaray için önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek benim için çok önemli bir başarı olacak” diyerek finalin kendisi için ne kadar değerli olduğunu vurguladı.