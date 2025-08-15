Haberler

Galatasaray Karagümrük Canlı Yayın Nerede?

MAÇ İZLEME YOLLARI

Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanacak maç, izleyicilerini ekran başına çekiyor. “Galatasaray Karagümrük maçı canlı izlemek” isteyenler, ayrıntılara ulaşmak için haberin devamını inceleyebilir. Bu bilgiler doğrultusunda, bu önemli karşılaşmanın heyecanını yaşayabilirsiniz. İyi seyirler!

İLK 11’LER

Maç için belirlenen ilk 11’ler şu şekilde sıralanıyor:

Galatasaray kadrosu: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük kadrosu: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray ile Karagümrük karşılaşması, Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilir. Ancak, maç yayınını takip edebilmek için platformun abonesi olmanız gerektiğini unutmayın. Maç, bu akşam saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da “Daltonlar” Suç Örgütünün Soruşturması Tamamlandı

İstanbul'da "Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturma sonuçlandı. 105 şüpheli için hazırlanan iddianamede, 7 kişi için ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek adli para cezası istendi.
Haberler

Sivas Belediyesi’nden Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas Belediyesi, "Zulme Karşı Susmayacağız" etkinliği kapsamında Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.