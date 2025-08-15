Galatasaray Karagümrük Canlı Yayın Nerede?

MAÇ İZLEME YOLLARI

Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanacak maç, izleyicilerini ekran başına çekiyor. “Galatasaray Karagümrük maçı canlı izlemek” isteyenler, ayrıntılara ulaşmak için haberin devamını inceleyebilir. Bu bilgiler doğrultusunda, bu önemli karşılaşmanın heyecanını yaşayabilirsiniz. İyi seyirler!

İLK 11’LER

Maç için belirlenen ilk 11’ler şu şekilde sıralanıyor:

Galatasaray kadrosu: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük kadrosu: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray ile Karagümrük karşılaşması, Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilir. Ancak, maç yayınını takip edebilmek için platformun abonesi olmanız gerektiğini unutmayın. Maç, bu akşam saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.