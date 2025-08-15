Haberler

Galatasaray Karagümrük Maçı 1-0

MAÇ SKORU VE DURUMU

Galatasaray ile Karagümrük arasındaki karşılaşmada son durum 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle sürüyor. Maçta gollerin yanı sıra birçok heyecan verici an yaşanıyor.

CANLI YAYIN VE İZLEME DETAYLARI

Karşılaşmayı Bein Sports üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İzleyicilerin bu maçı izleyebilmesi için platformun üyesi olması gerekmekte. Galatasaray Karagümrük mücadelesi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlamış durumda. Maç İstanbul’da, Rams Park Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Göztepe’ye Konuk Olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Taraftarlar, havaalanında oyunculara destek vermeyi ihmal etmedi. Maç yarın akşam yapılacak.
Antalya’da Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Antalya'da orman yangını ihbarıyla hareket eden arazöz devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye yetiştirildi. Yaralıların sağlık durumu stabil.

