Galatasaray Karagümrük Maçı 1-0

MAÇ SKORU VE DURUMU

Galatasaray ile Karagümrük arasındaki karşılaşmada son durum 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle sürüyor. Maçta gollerin yanı sıra birçok heyecan verici an yaşanıyor.

CANLI YAYIN VE İZLEME DETAYLARI

Karşılaşmayı Bein Sports üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İzleyicilerin bu maçı izleyebilmesi için platformun üyesi olması gerekmekte. Galatasaray Karagümrük mücadelesi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlamış durumda. Maç İstanbul’da, Rams Park Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.