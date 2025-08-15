Haberler

Galatasaray Karagümrük Maçı Hangi Kanalda?

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Karagümrük karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler, bu önemli Süper Lig mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray Karagümrük maçı için detaylar haberimizde yer alıyor.

YAYIN KANALI VE SAATİ

Galatasaray Karagümrük maçı, Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Bein Sports kullanıcıları, maçı şifresiz bir şekilde izleyebiliyor. Ayrıca, TOD TV’nin resmi internet sitesi üzerinden de Galatasaray Karagümrük maçının canlı yayınını takip edebilirsiniz.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray Karagümrük maçı, saat 21.30’da başlayacak. Futbol tutkunları için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

ÖNEMLİ

