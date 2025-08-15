Galatasaray – Karagümrük Maçı Hangi Kanalda?

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI DETAYLARI

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise “Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak ediyor. Bu heyecan dolu maç, 15 Ağustos 2025 Cuma akşamı saat 21:30’da başlayacak. RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği bir etkinlik haline geliyor.

YAYIN BİLGİLERİ

Maçın yayın bilgilerine göre, beIN Sports aboneleri karşılaşmayı HD kalitesinde izleme fırsatı bulacak. Ayrıca beIN CONNECT platformu aracılığıyla dijital yayına da ulaşmak mümkün. Bu sayede taraftarlar, Galatasaray ve Karagümrük maçlarını ve beIN Sports içeriklerini canlı olarak takip edebiliyor. Detaylı canlı izleme bilgileri ise haber içerisinde yer alıyor.

KANAL VE FREKANS BİLGİLERİ

Maçın yayınlanacağı kanal beIN SPORT 1 HD. Ayrıca, izleme için gereken teknik bilgiler ise şu şekildedir: Paket İsmi: DIGITURK, Frekansı: 11675, Polarizasyon Değeri: V (Dikey), Kapsama: Batı, SR: 24444, FEC: 3/4. Bu bilgiler, taraftarların maçı en iyi şekilde izlemeleri için gerekli olan detayları oluşturuyor.