Galatasaray, Karagümrük’ü 21. kez ağırlayacak

GALATASARAY’IN FATİH KARAGÜMRÜK İLE 21. RANDEVUSU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-0’lık skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük’ün ise Başakşehir maçı, Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ertelendi. Galatasaray, Karagümrük’ü yenerek ligde 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

REKABETİN TARİHİ

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 20 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Galatasaray 13 kez galip gelirken, Karagümrük sadece 2 kez kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray rakip fileleri toplamda 39 kez havalandırırken, Karagümrük 18 gol kaydetti. İki takım arasındaki son maç, 12 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı ve Galatasaray 3-2’lik skorla galip geldi.

SÜPER LİG’DE YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Fatih Karagümrük’e karşı Süper Lig’de son yenilgisini 18 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla aldı. Bu maç sonrasında, Galatasaray 7 lig karşılaşmasında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş’a karşı geçen sezonki deplasman yenilgisinin ardından oynadığı maçlarda hiç puan kaybetmediği görülüyor. Bu süreçte toplam 9 karşılaşmadan galip çıktı.

EV SAHİBİ OLARAK GÜÇLÜ PERFORMANS

Geçen sezon Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 18 mücadelede 15 galibiyet ve 3 beraberlikle toplamda 48 puan topladı. Aslan, iç sahada son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Son olarak, Galatasaray’ın golcüsü Barış Alper Yılmaz, ilk hafta karşılaşmasında Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin yokluğunda dikkat çekici bir performans sergiledi. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında 2 gol kaydetti ve bir de asist yaptı. Osimhen ve Icardi’nin durumu ise Teknik Direktör Okan Buruk tarafından belirlenecek.