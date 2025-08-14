Haberler

Galatasaray, Karagümrük’ü 21. kez ağırlayacak

GALATASARAY’IN FATİH KARAGÜMRÜK İLE 21. RANDEVUSU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-0’lık skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük’ün ise Başakşehir maçı, Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ertelendi. Galatasaray, Karagümrük’ü yenerek ligde 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

REKABETİN TARİHİ

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 20 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Galatasaray 13 kez galip gelirken, Karagümrük sadece 2 kez kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray rakip fileleri toplamda 39 kez havalandırırken, Karagümrük 18 gol kaydetti. İki takım arasındaki son maç, 12 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı ve Galatasaray 3-2’lik skorla galip geldi.

SÜPER LİG’DE YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Fatih Karagümrük’e karşı Süper Lig’de son yenilgisini 18 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla aldı. Bu maç sonrasında, Galatasaray 7 lig karşılaşmasında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş’a karşı geçen sezonki deplasman yenilgisinin ardından oynadığı maçlarda hiç puan kaybetmediği görülüyor. Bu süreçte toplam 9 karşılaşmadan galip çıktı.

EV SAHİBİ OLARAK GÜÇLÜ PERFORMANS

Geçen sezon Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 18 mücadelede 15 galibiyet ve 3 beraberlikle toplamda 48 puan topladı. Aslan, iç sahada son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Son olarak, Galatasaray’ın golcüsü Barış Alper Yılmaz, ilk hafta karşılaşmasında Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin yokluğunda dikkat çekici bir performans sergiledi. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında 2 gol kaydetti ve bir de asist yaptı. Osimhen ve Icardi’nin durumu ise Teknik Direktör Okan Buruk tarafından belirlenecek.

