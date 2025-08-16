Galatasaray, Karagümrük’ü 3-0 Yendi

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-0’lık skorla kazandı. Maç sonrası, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un Trio ekibi, karşılaşmadaki hakem kararlarını analiz etti.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Bülent Yıldırım, söz konusu pozisyon için “Bariz bir omuzdan çekme yok. Bu görüntüleri izlediğim zaman temiz bir gol olduğunu söyleyemem” ifadesini kullandı. Barış Alper’in rakip savunmacıya yaptığı elle itme müdahalesinin faul olduğunu belirtti.

Bahattin Duran da benzer bir yorumda bulunarak “Barış Alper’in, Karagümrüklü oyuncuyu eliyle ittiğini ve bundan dolayı faul olduğunu düşünüyorum” dedi. Duran, bunu dikkate alarak “Ancak sportmenlik dışı bir ihlal olmadığı, dikkatsiz bir müdahale olduğu için kart gerekmediğini” dile getirdi.

VAR DEĞERLENDİRMESİ

Deniz Çoban ise pozisyon hakkında, “Elbette elini bilerek yüzüne götürmüyor ancak burada bir müdahale var. Ben faul olduğunu düşünüyorum pozisyonun” sözlerini kullandı. VAR sistemiyle ilgili fazla eleştiri yapmadığını ifade eden Çoban, “Ancak benim açımdan bu pozisyon net bir faul” diyerek düşüncelerini aktardı.

Görüntü: beIN SPORTS

